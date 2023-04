Salernitana, Sousa: «L’Inter è la più forte, sulle indagini…» (Di giovedì 6 aprile 2023) Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro L’Inter Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa. LE PAROLE – «Ho letto un po’ quanto accaduto negli altri campionati dopo la sosta per le nazionali, ho notato che tanti colleghi hanno avuto difficoltà. A La Spezia mi aspettavo una gara piena di contenuti, un po’ come accaduto nella prima parte. Tuttavia, nel secondo tempo, ho visto una Salernitana che perdeva progressivamente il controllo della partita attraverso il possesso palla ed è per questo che ho inserito Maggiore e Bohinen. Non è andata come speravamo, è un dato di fatto ed è evidente a tutti. Le varianti e le motivazioni sono tante, comprese l’atteggiamento aggressivo dell’avversario ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match controPaulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. LE PAROLE – «Ho letto un po’ quanto accaduto negli altri campionati dopo la sosta per le nazionali, ho notato che tanti colleghi hanno avuto difficoltà. A La Spezia mi aspettavo una gara piena di contenuti, un po’ come accaduto nella prima parte. Tuttavia, nel secondo tempo, ho visto unache perdeva progressivamente il controllo della partita attraverso il possesso palla ed è per questo che ho inserito Maggiore e Bohinen. Non è andata come speravamo, è un dato di fatto ed è evidente a tutti. Le varianti e le motivazioni sono tante, comprese l’atteggiamento aggressivo dell’avversario ...

