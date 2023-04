Salernitana-Inter, torna Lukaku! Tre cambi (più uno) per Inzaghi – CdS (Di giovedì 6 aprile 2023) È già vigilia di Salernitana-Inter, anche se si sta ancora parlando di quanto successo martedì contro la Juventus in Coppa Italia. La formazione del Corriere dello Sport vede tre cambi per Inzaghi rispetto ad avantieri e la presenza di Lukaku. DI RIENTRO – Dopo il subentro con gol contro la Juventus, e tutto quanto avvenuto dopo, per Romelu Lukaku si prospetta una maglia da titolare in Salernitana-Inter. Questa la probabile scelta di Simone Inzaghi, mettendo il belga accanto a Lautaro Martinez e quindi al posto di Edin Dzeko. Il Corriere dello Sport dà altri due cambi in vista della partita di domani all’Arechi (ore 17). Uno è lo scontato avvicendamento in porta fra Samir Handanovic e André Onana, l’altro Denzel Dumfries per Danilo D’Ambrosio che ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) È già vigilia di, anche se si sta ancora parlando di quanto successo martedì contro la Juventus in Coppa Italia. La formazione del Corriere dello Sport vede treperrispetto ad avantieri e la presenza di Lukaku. DI RIENTRO – Dopo il subentro con gol contro la Juventus, e tutto quanto avvenuto dopo, per Romelu Lukaku si prospetta una maglia da titolare in. Questa la probabile scelta di Simone, mettendo il belga accanto a Lautaro Martinez e quindi al posto di Edin Dzeko. Il Corriere dello Sport dà altri duein vista della partita di domani all’Arechi (ore 17). Uno è lo scontato avvicendamento in porta fra Samir Handanovic e André Onana, l’altro Denzel Dumfries per Danilo D’Ambrosio che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - internewsit : Salernitana-Inter per 'scaricare' la carica emotiva post-Juventus - - Leo08213382 : @Inter Contro la Salernitana metteteci la stessa rabbia che ci avete messo contro le merde di Torino! - internewsit : Salernitana-Inter, Pirola e un altro ex verso la titolarità - CdS - - Ftbnews24 : #Salernitana-Inter, i precedenti: 1947/1948, i nerazzurri sconfitti per 1-0 al Comunale #Inter, Interfan, Simone In… -