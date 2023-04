Salernitana-Inter, squadra in partenza: pronti a tornare in campo (Di giovedì 6 aprile 2023) Mancano meno di 24 ore al calcio d’inizio di Salernitana-Inter (domani, ore 17 allo stadio Arechi). I nerazzurri hanno da poco lasciato Milano in direzione Salerno. partenza – Manca sempre meno a Salernitana-Inter, gara di campionato che vedrà i nerazzurri in campo a tre giorni dalla semifinale di andata di Coppa Italia in casa della Juventus. La squadra ha da poco lasciato Milano in aereo, direzione Salerno. Come mostra il video pubblicato dal profilo Twitter ufficiale del club. Direzione Salerno #ForzaInter #SalernitanaInter pic.twitter.com/ld1TX5OJ6i — Inter (@Inter) April 6, 2023 Queste le immagini della partenza. Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Mancano meno di 24 ore al calcio d’inizio di(domani, ore 17 allo stadio Arechi). I nerazzurri hanno da poco lasciato Milano in direzione Salerno.– Manca sempre meno a, gara di campionato che vedrà i nerazzurri ina tre giorni dalla semifinale di andata di Coppa Italia in casa della Juventus. Laha da poco lasciato Milano in aereo, direzione Salerno. Come mostra il video pubblicato dal profilo Twitter ufficiale del club. Direzione Salerno #Forzapic.twitter.com/ld1TX5OJ6i —(@) April 6, 2023 Queste le immagini della-News - Ultime notizie e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Bare, Lauti, @javierzanetti e non solo ?? I 5 gol più belli contro la Salernitana ??? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Una partita tutta da rivedere ?? Salernitana - Inter | Edizione 2021/22 ???? #ForzaInter #SalernitanaInter - marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - infoitsport : Salernitana-Inter, squadra in partenza: pronti a tornare in campo - internewsit : Inzaghi, Salernitana-Inter tra pressione e necessità: scelte da ponderare - -

Calcio, Serie A, Salernitana - Inter, Sousa: "Dobbiamo crederci e giocare per essere fieri di noi stessi" A dirlo è il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, in conferenza stampa alla vigilia del match di Campionato contro l'Inter di Simone Inzaghi. "Dobbiamo competere con le nostre armi ed essere ... Serie A, tutte le formazioni partita per partita Si parte subito alle 17 con Salernitana - Inter, partita decisiva per Inzaghi nella corsa Champions. Poi Lecce - Napoli alle 19 e Milan - Empoli alle 21. Il sabato alle 12.30 apre Udinese - Monza, ... Calcio: Salernitana; Sousa, inchiesta Non ne abbiamo parlato ...la partita di domani contro l'Inter. Io e il direttore ne abbiamo parlato, De Sanctis mi ha messo al corrente ma senza nessuna preoccupazione". Così Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha ... A dirlo è il tecnico della, Paulo Sousa, in conferenza stampa alla vigilia del match di Campionato contro l'di Simone Inzaghi. "Dobbiamo competere con le nostre armi ed essere ...Si parte subito alle 17 con, partita decisiva per Inzaghi nella corsa Champions. Poi Lecce - Napoli alle 19 e Milan - Empoli alle 21. Il sabato alle 12.30 apre Udinese - Monza, ......la partita di domani contro l'. Io e il direttore ne abbiamo parlato, De Sanctis mi ha messo al corrente ma senza nessuna preoccupazione". Così Paulo Sousa, allenatore della, ha ... Probabili formazioni Salernitana-Inter Sky Sport SOUSA, Nessuna preoccupazione per le perquisizioni Queste le parole dell'ex allenatore della Fiorentina: "Parlo di ciò che riguarda me e che posso controllare. Il mio pensiero è l'Inter. Il direttore sportivo mi ha aggiornato, ma non c'è nessuna ... Calciomercato Roma, Marotta gela Pinto: sorpasso a costo zero La squadra nerazzurra, che ha pareggiato per 1-1 contro la Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia, tornerà in campo domani pomeriggio in casa della Salernitana. Roma e Inter viaggiano a ... Queste le parole dell'ex allenatore della Fiorentina: "Parlo di ciò che riguarda me e che posso controllare. Il mio pensiero è l'Inter. Il direttore sportivo mi ha aggiornato, ma non c'è nessuna ...La squadra nerazzurra, che ha pareggiato per 1-1 contro la Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia, tornerà in campo domani pomeriggio in casa della Salernitana. Roma e Inter viaggiano a ...