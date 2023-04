Salernitana-Inter, in 2000 all’Arechi per sostenere la squadra ? CdS (Di giovedì 6 aprile 2023) L’Inter con la Salernitana vuole cercare di superare il momento no in campionato e tornare a vincere. Come riportato dal Corriere dello Sport domani è previsto moltissimo pubblico all’Arechi di circa 2000 saranno tifosi nerazzurri presenti nel settore ospiti. TANTO BUBBLICO ? L’Inter è pronta a tornare in campo con la Salernitana a poche ore dalla tumultuosa gara di Coppa Italia con la Juventus. I nerazzurri tra coppe e campionato non ottengono un successo dal match con il Lecce del 5 marzo e sono molto intenzionati a tornare alla vittoria. Visto l’andazzo fuori casa però l’impresa non sarà delle più semplici e per questo avranno bisogno di tutto il sostegno possibile. Domani all’Arechi saranno infatti circa 2000 i tifosi nerazzurri nel settore ospiti ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) L’con lavuole cercare di superare il momento no in campionato e tornare a vincere. Come riportato dal Corriere dello Sport domani è previsto moltissimo pubblicodi circasaranno tifosi nerazzurri presenti nel settore ospiti. TANTO BUBBLICO ? L’è pronta a tornare in campo con laa poche ore dalla tumultuosa gara di Coppa Italia con la Juventus. I nerazzurri tra coppe e campionato non ottengono un successo dal match con il Lecce del 5 marzo e sono molto intenzionati a tornare alla vittoria. Visto l’andazzo fuori casa però l’impresa non sarà delle più semplici e per questo avranno bisogno di tutto il sostegno possibile. Domanisaranno infatti circai tifosi nerazzurri nel settore ospiti ...

