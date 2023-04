Sala: fondi del governo tagliati, ora Milano è sola (Di giovedì 6 aprile 2023) "Il taglio ai finanziamenti lascia sola Milano e le altre grandi città, si è cercato di portare la situazione all'attenzione del governo, con emendamenti alla legge di Bilancio, che però non hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) "Il taglio ai finanziamenti lasciae le altre grandi città, si è cercato di portare la situazione all'attenzione del, con emendamenti alla legge di Bilancio, che però non hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News_24it : Grande attesa per la presentazione del nuovo cortometraggio di Francesco e Gianmarco Latilla dal titolo 'Il guerrie… - GiannantonioSt1 : RT @stgCarver: @valfurla …e se invece si usassero quei fondi per radere al suolo e ricostruire ogni ospedale e sala operatoria contaminata?… - stgCarver : @valfurla …e se invece si usassero quei fondi per radere al suolo e ricostruire ogni ospedale e sala operatoria con… - franco_sala : RT @dariodivico: Giavazzi - Usiamo tutti i fondi del Pnrr: faranno crescere il Paese - CascoNews : Trends (selezionati) #Google 4 aprile: - #PNRR: per la #Meloni l'idea di rinunciare a parte dei fondi non è un pian… -