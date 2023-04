Saint Laurent, collezione uomo a Berlino: grande attesa (Di giovedì 6 aprile 2023) Saint Laurent si prepara a presentare a Berlino la nuova collezione uomo. Dopo la bellissima impressione alla Paris Fashion Week e una collezione femminile davvero all’insegna del luxury, il brand è pronto con la nuova collezione maschile. Saint Laurent, cosa vedremo Al momento, non si sa cosa uscirà dal cilindro della grande maison. Le immagini a disposizione sono ancora poche. Cosa sappiamo finora? Iniziamo a dare un punto fermo: la nuova sfilata si terrà il 12 giugno a Berlino. La conferma ufficiale è arrivata dal Gruppo Kering, quindi ci sono pochi dubbi in merito. La data non è affatto un caso: sarà esattamente un giorno prima della Settimana della Moda uomo di Milano ... Leggi su moltouomo (Di giovedì 6 aprile 2023)si prepara a presentare ala nuova. Dopo la bellissima impressione alla Paris Fashion Week e unafemminile davvero all’insegna del luxury, il brand è pronto con la nuovamaschile., cosa vedremo Al momento, non si sa cosa uscirà dal cilindro dellamaison. Le immagini a disposizione sono ancora poche. Cosa sappiamo finora? Iniziamo a dare un punto fermo: la nuova sfilata si terrà il 12 giugno a. La conferma ufficiale è arrivata dal Gruppo Kering, quindi ci sono pochi dubbi in merito. La data non è affatto un caso: sarà esattamente un giorno prima della Settimana della Modadi Milano ...

