Sacchetta insultato dopo Amici sbotta e sbugiarda chi lo attacca: “La verità sui casting” (Di giovedì 6 aprile 2023) Ieri i ballerini di Amici sono stati portati in un teatro dove Marcello Sacchetta ha giudicato le loro esibizioni. Il professionista alla fine delle performance ha stilato una classifica (che trovate qui). Alcuni fan non hanno preso bene le decisioni di Sacchetta e hanno iniziato ad offenderlo su Twitter. Pare che in particolare delle fan di Mattia Zenzola si siano scegliate contro Marcello, costringendolo a sbugiardarle. Il coreografo infatti era ai casting di Amici quando Mattia è stato scelto per far parte della scuola mariana. Sacchetta rimette al loro posto le fan-atiche che offendono su Twitter. “Sono tornato a casa da poco e ho letto alcuni tweet e commenti sulla puntata andata in onda oggi di. Ci sono alcune persone soprattutto di alcune fan base che si ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 aprile 2023) Ieri i ballerini disono stati portati in un teatro dove Marcelloha giudicato le loro esibizioni. Il professionista alla fine delle performance ha stilato una classifica (che trovate qui). Alcuni fan non hanno preso bene le decisioni die hanno iniziato ad offenderlo su Twitter. Pare che in particolare delle fan di Mattia Zenzola si siano scegliate contro Marcello, costringendolo arle. Il coreografo infatti era aidiquando Mattia è stato scelto per far parte della scuola mariana.rimette al loro posto le fan-atiche che offendono su Twitter. “Sono tornato a casa da poco e ho letto alcuni tweet e commenti sulla puntata andata in onda oggi di. Ci sono alcune persone soprattutto di alcune fan base che si ...

