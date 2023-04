Sabrina Impacciatore: «Sono entrata a Hollywood dalla porta principale ma il naso grosso per me è sempre stato un problema» (Di giovedì 6 aprile 2023) L’attrice Sabrina Impacciatore è entrata a Hollywood dalla porta principale. Ha fatto una sola serie tv, The “White Lotus”, sulle disfunzioni dei ricchi ospiti di un resort. Ma il suo personaggio e la sua interpretazione hanno convinto tutti. Oggi si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. In cui parte dalla storia della sua infanzia: «I primi sette anni di vita li ho passati al Prenestino. Poi siamo andati all’Eur. Papà era un dirigente e azionista della Bosch. Era il responsabile della filiale di elettrodomestici in Sardegna. Lo vedevo poco. Mamma era impiegata statale al ministero delle Finanze». La sua prima recita, dice a Valerio Cappelli, è stata «a otto anni, in un Natale in casa. Mi misero il velo azzurro sulla testa. Lo ricordo come ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) L’attrice. Ha fatto una sola serie tv, The “White Lotus”, sulle disfunzioni dei ricchi ospiti di un resort. Ma il suo personaggio e la sua interpretazione hanno convinto tutti. Oggi si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. In cui partestoria della sua infanzia: «I primi sette anni di vita li ho passati al Prenestino. Poi siamo andati all’Eur. Papà era un dirigente e azionista della Bosch. Era il responsabile della filiale di elettrodomestici in Sardegna. Lo vedevo poco. Mamma era impiegata statale al ministero delle Finanze». La sua prima recita, dice a Valerio Cappelli, è stata «a otto anni, in un Natale in casa. Mi misero il velo azzurro sulla testa. Lo ricordo come ...

