Sabrina Impacciatore: “Depardieu si prese una cotta per me, lo respinsi. Oggi vorrei che mi mangiasse” (Di giovedì 6 aprile 2023) Deve tutto a Muccino e Boncompagni, ma la sua consacrazione è arrivata oltreoceano. Il talento di Sabrina Impacciatore è ormai riconosciuto a livello internazionale, grazie al ruolo interpretato in White Lotus. Con il Corriere della sera ha ripercorso la sua carriera, sin dai primissimi esordi. A 16 anni il debutto in un teatro di Trastevere. Recitando le parti di sei diversi personaggi. Poi la tv con Gianni Boncompagni. In questo caso il racconto è un classico: l’attrice accompagna un’amica a fare un provino: ‘Mi fece cantare “Il cielo in una stanza”. Ero a cinque metri da Gianni, mi fermò e disse, oddio mi hai sputato in un occhio. Voleva provocarmi. Gli risposi angosciata, dandogli del lei, mi scusi tanto. Voleva studiare la mia reazione. Ma tutto cominciò quando in un’intervista con Roberto D’Agostino parodiai una canzone di Boncompagni cambiando ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 aprile 2023) Deve tutto a Muccino e Boncompagni, ma la sua consacrazione è arrivata oltreoceano. Il talento diè ormai riconosciuto a livello internazionale, grazie al ruolo interpretato in White Lotus. Con il Corriere della sera ha ripercorso la sua carriera, sin dai primissimi esordi. A 16 anni il debutto in un teatro di Trastevere. Recitando le parti di sei diversi personaggi. Poi la tv con Gianni Boncompagni. In questo caso il racconto è un classico: l’attrice accompagna un’amica a fare un provino: ‘Mi fece cantare “Il cielo in una stanza”. Ero a cinque metri da Gianni, mi fermò e disse, oddio mi hai sputato in un occhio. Voleva provocarmi. Gli risposi angosciata, dandogli del lei, mi scusi tanto. Voleva studiare la mia reazione. Ma tutto cominciò quando in un’intervista con Roberto D’Agostino parodiai una canzone di Boncompagni cambiando ...

