Sabrina Impacciatore alla conquista degli USA | “Sto vivendo un sogno”

(Di giovedì 6 aprile 2023) È stata tra le protagoniste di “The White Lotus 2” La seconda fase della carriera diè inizia a Hollywood con il suo ruolo nella seconda stagione di White Lotus, acclamata serie tv in onda in Italia su Sky. Proprio di questa esperienza ha parlato in un’intervista a Corriere Della Sera. “Stoun. Le feste qui sono occasioni di lavoro, ho incontrato Michelle Pfeiffer, Laura Dern, Anne Hathaway tutte a dirmi ‘We Love You'”. Attualmentevive a casa di uno dei produttori della serie: “Mi disse ‘quando sei a Los Angeles vieni da me’. Lo dirà tanto per dire pensavo e invece vivo con lui, la fidanzata, sua madre e il compagno psicologo che suona l’ukulele, siamo una comune”. Parla anche dell’infanzia: “I primi ...

