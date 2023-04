Sabato arriva la Top Volley per l’ultimo scontro casalingo dei preliminari play off 5° posto (Di giovedì 6 aprile 2023) Sabato AL PALAMAZZOLA arriva LA TOP Volley PER l’ultimo scontro CASALINGO DEI preliminari play OFF 5° posto Prosegue la corsa della Gioiella Prisma Taranto nei play off 5° posto, Sabato alle 18 al PalaMazzola gli ionici ospiteranno la Top Volley Cisterna di Latina. I laziali sono reduci dalla sconfitta a Padova di domenica scorsa, dove sono stati travolti dalla furia dell’opposto patavino Guzzo che sta attraversando un periodo di forma. Hanno rinunciato a Sedlacek e Dirlic, affidandosi alle bande Gutierrez, e Bayram, all’opposto Martinez, i centrali Rossi e Mattei e al regista esperto Baranovitz, con il libero Staforini. Attualmente la Pallavolo Padova ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 6 aprile 2023)AL PALAMAZZOLALA TOPPERCASALINGO DEIOFF 5°Prosegue la corsa della Gioiella Prisma Taranto neioff 5°alle 18 al PalaMazzola gli ionici ospiteranno la TopCisterna di Latina. I laziali sono reduci dalla sconfitta a Padova di domenica scorsa, dove sono stati travolti dalla furia dell’oppatavino Guzzo che sta attraversando un periodo di forma. Hanno rinunciato a Sedlacek e Dirlic, affidandosi alle bande Gutierrez, e Bayram, all’opMartinez, i centrali Rossi e Mattei e al regista esperto Baranovitz, con il libero Staforini. Attualmente la Pallavolo Padova ...

