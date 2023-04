Russia, manager morto dopo arresto per corruzione (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – Un’altra morte misteriosa in Russia per un altro alto dirigente di una compagnia energetica. Si tratta di Igor Shkurko, primo vicedirettore generale e ingegnere capo di Yakutskenergo, che è stato trovato morto in un centro di detenzione di Yakutsk. Lo scrive Nexta, media vicino all’opposizione, ricordando che il mese scorso il manager era stato arrestato per corruzione. Il partito ‘Russia Unita’, di cui faceva parte l’alto dirigente, ha sospeso la sua partecipazione. Il dipartimento della Yakutia del servizio penitenziario federale ha affermato che Shkurko si è suicidato. “Shkurko è stato trovato in una cella del centro di detenzione senza alcun segno di vita. Gli operatori sanitari in arrivo hanno accertato la sua morte”, si legge nel comunicato. Shkurko era responsabile della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – Un’altra morte misteriosa inper un altro alto dirigente di una compagnia energetica. Si tratta di Igor Shkurko, primo vicedirettore generale e ingegnere capo di Yakutskenergo, che è stato trovatoin un centro di detenzione di Yakutsk. Lo scrive Nexta, media vicino all’opposizione, ricordando che il mese scorso ilera stato arrestato per. Il partito ‘Unita’, di cui faceva parte l’alto dirigente, ha sospeso la sua partecipazione. Il dipartimento della Yakutia del servizio penitenziario federale ha affermato che Shkurko si è suicidato. “Shkurko è stato trovato in una cella del centro di detenzione senza alcun segno di vita. Gli operatori sanitari in arrivo hanno accertato la sua morte”, si legge nel comunicato. Shkurko era responsabile della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Russia, mistero sulla morte di un altro manager dell'energia #russia #6aprile - ledicoladelsud : Russia, manager morto dopo arresto per corruzione - News24Italy : #Russia, manager morto dopo arresto per corruzione - fisco24_info : Russia, manager morto dopo arresto per corruzione: (Adnkronos) - Il decesso in circostanze misteriose… - gigipodda : Al Cremlino offrono caffè corretto Polonio 210. Non tutti lo reggono.. -