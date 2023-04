Russia, Cremlino: “Risponderemo a dispiegamento armi nucleari Usa in Europa” (Di giovedì 6 aprile 2023) Peskov: "Cina mediatrice efficace ma no prospettive soluzione pacifica" La Russia risponderà “in modo appropriato” al dispiegamento di armi nucleari americane nelle basi in Europa. A dichiararlo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel corso di una conferenza stampa. Peskov, citato dall’agenzia Tass, ha precisato che questo genere di arma “preoccupa” la Russia. La decisione di dispiegare armi nucleari tattiche a corto raggio nel territorio della BieloRussia è la risposta ai tentativi dell’Alleanza atlantica di avvicinarsi ai confini russi, ha affermato inoltre Peskov, insistendo sul fatto che “la Nato si sta espandendo verso i confini della Russia. Non è la Russia che sta ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) Peskov: "Cina mediatrice efficace ma no prospettive soluzione pacifica" Larisponderà “in modo appropriato” aldiamericane nelle basi in. A dichiararlo il portavoce del, Dmitry Peskov, nel corso di una conferenza stampa. Peskov, citato dall’agenzia Tass, ha precisato che questo genere di arma “preoccupa” la. La decisione di dispiegaretattiche a corto raggio nel territorio della Bieloè la risposta ai tentativi dell’Alleanza atlantica di avvicinarsi ai confini russi, ha affermato inoltre Peskov, insistendo sul fatto che “la Nato si sta espandendo verso i confini della. Non è lache sta ...

