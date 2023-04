Runner non fa rientro a casa, trovato morto nei boschi: "Sventrato, forse ucciso da un orso" (Di giovedì 6 aprile 2023) Tragedia nei boschi di Caldes, in Val di Sole, in Trentino. Un giovane di 26 anni, appassionato di corsa, era uscito di casa nel pomeriggio di ieri per un'abituale sessione di allentamento, avviandosi di buon passo sopra... Leggi su europa.today (Di giovedì 6 aprile 2023) Tragedia neidi Caldes, in Val di Sole, in Trentino. Un giovane di 26 anni, appassionato di corsa, era uscito dinel pomeriggio di ieri per un'abituale sessione di allentamento, avviandosi di buon passo sopra...

