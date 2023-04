Runner morto in Trentino | sarebbe stato ucciso «da un orso» Andrea Papi aveva 25 anni | l' allarme lanciato dalla compagna

(Di giovedì 6 aprile 2023) Orrore in. Ètrovatoin un bosco della val di Sole, forseda un animale selvatico, ilche ieri pomeriggio non ha fatto rientro a casa. Sono in c...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabius10scudi : Attendiamo conferme (per ora sono ipotesi), ma 'finalmente' ci siamo arrivati, come previsto da tempo. Ostaggio di… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: E' stato trovato morto in un bosco della val di Sole, forse ucciso da un animale selvatico, il runner che ieri non ha fat… - globalistIT : - infoitinterno : Trentino, trovato morto il runner 26enne Andrea Papi: «Forse ucciso da un animale» - infoitinterno : Andrea Papi, il runner trovato morto in Trentino ucciso da un orso -

Leggi Anche Trento, trovatoundi 26 anni: l'ipotesi di aggressione da parte di un animale selvatico10.40trovatoin bosco Trentino Un giovane di cui non si avevano notizie da ieri pomeriggio è stato trovatoin un bosco a Caldes, in Val di Sole, in Trentino. Il 26enne,, era ...Ucciso a Caldes in Trentino da un animale selvatico di grossa taglia, probabilmente un orso. Undi 26 anni è stato trovatoin un bosco della val di Sole. Le sue ricerche sono scattate dopo che non è rientrato a casa. Ucciso a Caldes, in Trentino, da un animale selvatico Al momento ...

Trentino, runner trovato morto: forse ucciso da un animale selvatico TGCOM

Un mese fa un orso aveva aggredito un escursionista nei pressi di malga Mandriole, in val di Rabbi, che si trova a pochi chilometri di distanza da Cades, dove la scorsa notte è stato trovato morto il ...(ANSA) - TRENTO, 06 APR - E' Andrea Papi, di 26 anni, la vittima dell'aggressione da parte di un animale selvatico, probabilmente un orso, avvenuta ieri in un bosco in Val di Sole. Il giovane era ...