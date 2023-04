Runner morto in Trentino, forse ucciso da un animale. Disposta l'autopsia (Di giovedì 6 aprile 2023) Un ventiseienne è stato trovato morto in un bosco della val di Sole, forse ucciso da un animale selvatico. Il Runner ieri pomeriggio non ha fatto rientro a casa. Era uscito di casa nel pomeriggio per un'abituale sessione di allentamento, dirigendosi sopra l'abitato di Caldes. Il mancato rientro a casa ha messo in allarme la compagna, che ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. Le ricerche sono iniziate nella serata di ieri da parte dei carabinieri della compagnia di Cles, con le unità cinofile, e i vigili del fuoco volontari della zona. Nella notte la scoperta del corpo grazie ai cani molecolari. Sarà l'autopsia, Disposta dall'autorità giudiziaria, a stabilire la causa della morte. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha incontrato i ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 6 aprile 2023) Un ventiseienne è stato trovatoin un bosco della val di Sole,da unselvatico. Ilieri pomeriggio non ha fatto rientro a casa. Era uscito di casa nel pomeriggio per un'abituale sessione di allentamento, dirigendosi sopra l'abitato di Caldes. Il mancato rientro a casa ha messo in allarme la compagna, che ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. Le ricerche sono iniziate nella serata di ieri da parte dei carabinieri della compagnia di Cles, con le unità cinofile, e i vigili del fuoco volontari della zona. Nella notte la scoperta del corpo grazie ai cani molecolari. Sarà l'dall'autorità giudiziaria, a stabilire la causa della morte. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha incontrato i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto in un bosco della val di Sole, forse ucciso da un animale selvatico, il runner che ieri non… - AnnaFornasetti : comunque appena letto articolo il cui titolo era “runner morto nel bosco in trentino, sembrerebbe essere stato ucci… - anperillo : RT @TgrRaiTrentino: Aggredito da un orso? Morto per cause naturali e poi ferito da animali selvatici? Accertamenti sulla morte di un runne… - PasqualeMarro : #ValdiSole #AndreaPapi, runner, trovato morto nel bosco - infoitinterno : Runner trovato morto sul monte Peller in Trentino: «aggredito da un orso» -