Rugby, Challenge Cup: Benetton Treviso, con Cardiff per conquistare le semifinali (Di giovedì 6 aprile 2023) Appuntamento sabato pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16.00, a Monigo per la Benetton Treviso che sarà impegnata nei quarti di finale europei contro Cardiff. Un classico dell’United Rugby Championship per la sfida di Challenge Cup che vale un posto storico in semifinale per i veneti, che proveranno a sfruttare il fattore campo per battere i gallesi. Treviso e Cardiff stanno vivendo una stagione quasi identica, con entrambe le formazioni che nella fase a gironi della Challenge Cup hanno chiuso con tre vittorie, una sconfitta e 15 punti in classifica, mentre nell’United Rugby Championship entrambe hanno vinto sin qui 8 partite, con Treviso che precede i gallesi di un punto. Negli ottavi di finale, invece, se la ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Appuntamento sabato pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16.00, a Monigo per lache sarà impegnata nei quarti di finale europei contro. Un classico dell’UnitedChampionship per la sfida diCup che vale un posto storico in semifinale per i veneti, che proveranno a sfruttare il fattore campo per battere i gallesi.stanno vivendo una stagione quasi identica, con entrambe le formazioni che nella fase a gironi dellaCup hanno chiuso con tre vittorie, una sconfitta e 15 punti in classifica, mentre nell’UnitedChampionship entrambe hanno vinto sin qui 8 partite, conche precede i gallesi di un punto. Negli ottavi di finale, invece, se la ...

