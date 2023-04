Ruba energia elettrica per 150mila euro | arrestato ristoratore di Giugliano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sictwit : RT @AndyCage69: @lorna_toon È un discorso che parla dritto al cuore delle giovani generazioni che hanno intuito il gioco a carte truccate d… - soteros1 : RT @AndyCage69: @lorna_toon È un discorso che parla dritto al cuore delle giovani generazioni che hanno intuito il gioco a carte truccate d… - lorna_toon : RT @AndyCage69: @lorna_toon È un discorso che parla dritto al cuore delle giovani generazioni che hanno intuito il gioco a carte truccate d… - AndyCage69 : @lorna_toon È un discorso che parla dritto al cuore delle giovani generazioni che hanno intuito il gioco a carte tr… - Tp24it : Picchia la moglie e ruba energia elettrica. Arrestato un uomo a Campobello -

Al primo posto si piazza Bernard Arnault , capo del colosso dei beni di lusso LVMH, chelo ... inclusi investimenti ina zero emissioni di carbonio. Michael Bloomberg ha co - fondato la ......potuto parlare delle migliaia di barili di petrolio che Washingtonogni giorno dalle sue basi illegali in Siria con le conseguenze che si possono immaginare per la popolazione, con l'...Da lì in avanti la Masseroni trova l'e l'impeto dal centrocampo in su che aveva mostrato ... Subito riparte la Masseroni con Feliciano, sempre pericoloso , chepalla a centrocampo, ...

Ruba oltre 150mila euro di energia elettrica: in manette noto ristoratore NapoliToday

Ieri i Carabinieri della stazione di Licola hanno arrestato per furto di energia elettrica il 29enne Emilio Cerqua di Giugliano e già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno controllato, insieme ...A Pozzuoli i carabinieri della stazione di Licola hanno arrestato per furto di energia elettrica il 29enne E. C. di Giugliano. I militari hanno controllato, insieme a personale specializzato dell’Enel ...