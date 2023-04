Rottweiler sbrana una donna | un orso ammazza un runner Animalisti scatenati | “Non li sopprimete”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 6 aprile 2023) E’ morta laaggredita ieri a Soldano, in provincia di Imperia, da un cane di razza: si chiamava Patrizia La Marca e aveva 53 anni. E’ stata vittima del cane del fratello che l’ha azzannata in più parti del corpo costringendo i carabinieri, intervenuti per provare a salvarla, a sparare al cane ferendolo. I medici dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dove laè stata trasportata con l’elisocc, hanno tentato di tenerla in vita, ma le ferite erano troppo devastanti. La, cugina della consigliera regionale Veronica Russo accudiva il cane mentre il fratello era in vacanza.Misteriosi i motivi dell’attacco delNon si sa cosa abbia scatenato la furia del cane, che ha attaccato lae poi ha impedito di soccorrerla, ...