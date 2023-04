Rosaria Troisi racconta il fratello Massimo agli studenti del Lombardi di Airola

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Dopo le fatiche de Il postino, non è stato disatteso il tuo ultimo, spontaneo, genuino saluto: quel “Ricordatevi di me”, sussurrato come un fruscio di foglie… È rimasto appiccicato alla leggerezza della tua anima e ti lascia vivere… Quella richiesta è diventata “legge morale”, capace di dissetare – per noi di questo mondo – l’arsura della tua mancanza…“. Questo il contributo di, rivolto ale contenuto nell’opuscolo “Non ci resta che” edito da Il Mattino in occasione dei 70 anni del grande attore, comico, regista, sceneggiatore e cabarettista napoletano.“Legge morale” sì, ma anche stima, affetto e riconoscenza incondizionati verso, sono alla base delle iniziative che l’Istituto “” di ...