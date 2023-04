Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Roman Reigns:” Sto aiutando tutti i papà a dare ai loro figli lezioni sul fatto che la vita è ingiusta”… - ilmaximiano : @Giulius888 @Guemudrykiano Era ed è Roman Reigns, mamma mia lo shield…facevo le elementari porca troia ahahaha - Jolly2503 : Appena venuta a conoscenza dell’esistenza di tale Roman Reigns e beh che dire follettini e follettine - Frances04673245 : @RedCherryInk @JimmyTheSpanker ti seguirò con molto piacere dato che mi piacciono le rosse e, se me lo concedi, sei… - thetruedam : @giovwastaken @AndreaC_1998_ Doveva perderlo con cody, era l'unico in rampa di lancio post rumble e con uno status… -

Roma, 3 apr. Sono trascorsi 945 giorni e non e' ancora finita.e' ancora il WWE Undisputed Universal Champion e per il terzo Main Event consecutivo di WrestleMania mantiene il titolo di campione. Il piu' grande regno dellera moderna si legge in una ...Dalle superstar attuali comee Cody Rhodes (che si affronteranno nel main event finale), a quelle che hanno segnato il secondo boom italiano nei primi anni Duemila, come John Cena o Rey ...Con oltre 900 giorni di regno,sta dominando la Wwe da anni: Cody Rhodes, vincitore della Royal Rumble 2023, avra' la grande occasione di diventare per la prima volta Undisputed Wwe ...

WWE: Durante Raw un fan fuma erba, Roman Reigns esce dal personaggio e lo riprende (VIDEO) Spazio Wrestling

Dal momento che Roman Reigns e Cody Rhodes hanno prenotato il posto per il main event della domenica di WrestleMania, il sabato è rimasto in discussione ma alla fine il posto è stato assegnato al tag ...Gesti inconsulti di un tifoso domenica sera nell’arena di Inglewood dove ha avuto luogo WrestleMania 39: la sua reazione rabbiosa e folle alla ...