Roma, rubano Viagra e altri medicinali dall'ospedale per rivenderli: rischiano fino a 9 anni di condanna (Di giovedì 6 aprile 2023) Avevano messo in piedi un vero e proprio commercio in nero di medicinali che rubavano all'interno della farmacia del Policlinico Umberto I di Roma. Viagra e antitumorali tra i farmaci preferiti dai magazzinieri che, probabilmente, sceglievano anche in base alla richiesta di mercato cosa 'prendere' per ottenere un guadagno sicuro e anche maggiore. Le richieste di condanna del Pubblico ministero Il pubblico ministero, al termine di un iter processuale lungo dieci anni, ieri mattina, ha formulato le richieste di condanna per i reati di associazione per delinquere, ricettazione e furto nei confronti dei magazzinieri che avevano messo in piedi l'organizzazione: condanne dai 2 ai 9 anni quelle chieste dalla pubblica accusa, in chiusura del processo.

