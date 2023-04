Roma, riscaldamenti accesi fino all’11 aprile (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – Termosifoni e riscaldamenti accesi a Roma fino all’11 aprile per 4 ore al giorno. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che, in considerazione del repentino abbassamento delle temperature registrato in questi giorni e viste le condizioni meteo (quasi) invernali, apporta alcune modifiche alla precedente ordinanza del 4 novembre 2022. L’ordinanza consentea l’accensione dei riscaldamenti fino all’11 aprile 2023, per un massimo di quattro ore al giorno con temperature dell’aria consentite di 17° C + 2° C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilate, e 19° C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – Termosifoni eper 4 ore al giorno. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che, in considerazione del repentino abbassamento delle temperature registrato in questi giorni e viste le condizioni meteo (quasi) invernali, apporta alcune modifiche alla precedente ordinanza del 4 novembre 2022. L’ordinanza consentea l’accensione dei2023, per un massimo di quattro ore al giorno con temperature dell’aria consentite di 17° C + 2° C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilate, e 19° C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StraNotizie : Roma, riscaldamenti accesi fino all'11 aprile - gaiaitaliacomlo : Campidoglio. Gualtieri firma l’ordinanza che consente l’accensione dei riscaldamenti per quattro ore al giorno fino… - Agenparl : #Roma, FIRMATA L’ORDINANZA CHE CONSENTE L’ACCENSIONE DEI RISCALDAMENTI FINO ALL’11 APRILE PER 4 OR ... - - liberadidonna1 : RT @debora_ergas: È scientifico. Si spengono i riscaldamenti e a Roma arriva freddo, pioggia e bufera. Mi sto scaldando col phon...??????? #4… - Lilliflo : RT @debora_ergas: È scientifico. Si spengono i riscaldamenti e a Roma arriva freddo, pioggia e bufera. Mi sto scaldando col phon...??????? #4… -