Roma Rapinavano smartphone | vestiti firmati ed orologi di lusso Le vittime minacciate con coltelli e forbici 3 adolescenti arrestati dalla Polizia

... emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i minorenni di, nei confronti di 3 ragazzi gravemente indiziati, a vario titolo ed in concorso anche con altre persone, ...Armati di coltello o all'occorrenza anche forbici, minacciavano gli utenti della metropolitana die liportandogli via smartphone, vestiti firmati e orologi di lusso. Il terreno di caccia erano le stazioni della linea A, quelle di Colli Albani e Arco di Travertino, e quella di ...Leggi Anche, narcotizzavano eanziani: arrestate due donne Leggi Anche Inchiesta sui campi rom, ecco come lo Stato 'regala' luce e gas agli abusivi Le due donne seguivano le loro ...

Roma: armati di coltello e forbici rapinavano i coetanei, fermati tre adolescenti Agenzia Nova

Una baby gang di giovani rapinatori è stata sventata a Roma dagli agenti della Polizia di Stato. I tre membri della banda, tre minorenni, minacciavano le vittime con coltelli e forbici appuntite, per ...A commettere decine di colpi sono stati due ragazzi di 17 anni e uno di 18. Le stazioni preferite per la caccia quelle di Colli Albani, Arco di Travertino e Centocelle ...