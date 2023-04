Roma, puntano coltelli e forbici alla gola delle vittime in metro per rapinarle: fermati tre minorenni. I video delle aggressioni (Di giovedì 6 aprile 2023) Puntavano coltelli e forbici alla gola delle vittime, per poi rapinarle alle fermate metro e sui mezzi pubblici . Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Appio, a seguito di approfondite indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Roma, nei confronti di tre ragazzi gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso anche con altre persone, dei reati di rapine aggravate e violazione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Puntavano, per poialle fermatee sui mezzi pubblici . Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Appio, a seguito di approfondite indagini, coordinate dProcura della Repubblica presso il Tribunale per idi, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per idi, nei confronti di tre ragazzi gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso anche con altre persone, dei reati di rapine aggravate e violazione della ...

