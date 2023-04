(Di giovedì 6 aprile 2023) Le parole dell’ex presidente della, James, sull’inchiesta della Guardia di Finanza: «» James, ex presidente della, ha parlato dell’inchiesta aperta dalla Guardia di Finanza, sulle compravendite dei giallorossi. Di seguito le sue parole, riportate da La24. «No, assolutamente nulla. Non c’èmai undi mercato» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Terremoto su Roma e Lazio: indagati i Friedkin, Pallotta, Lotito e Tare - sportface2016 : +++#Roma, nove indagati nell'inchiesta sulla compravendita di giocatori: oltre al club, anche gli attuali president… - CalcioNews24 : Roma, Pallotta: «Non c’è stato nessun problema nelle nostre operazioni» - VinzBis : RT @fattoquotidiano: #Plusvalenze, nuovo tsunami: per la #Roma coinvolto anche l’ex Pallotta. Sotto i fari gli acquisti di Cristante e Kumb… - SLN_Magazine : Inchiesta calciomercato Roma: indagati i Friedkin, Pallotta, Baldissoni e il club. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

In questo quadro, il presidente e il vicepresidente dellaDan e Ryan Friedkin così come pure l'ex presidente della società Jamessono stati inseriti nel registro degli indagati nell'...Sono nove gli indagati dellatra cui il presidente e il vicepresidente della società, Dan e Ryan Friedkin, e l'ex presidente James. Per la Lazio sono indagate sette persone tra cui il ...... dalle perquisizioni effettuate nelle sedi legali della Lazio e della, cercano di trovare ... Su fronte della squadra giallorossa risultano indagati in 9, a cominciare da James Joseph, il ...

Plusvalenze Roma, sotto indagine "in particolare il periodo di Pallotta" Corriere dello Sport

"Non c'è stato mai un problema nelle nostre operazioni di mercato". Così l'ex presidente della Roma James Pallotta a Laroma24 in merito all'inchiesta della Guardia di finanza sulle operazioni di ...Le squadre italiane si apprestano ad affrontare il turno della settimana di Pasqua, che precede l’inizio delle doppie sfide in campo europeo. Ecco qui le notizie più importanti di oggi. Dopo la stanga ...