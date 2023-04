Roma | ospedale Oftalmico nel mirino della Procura | liste d’attesa manomesse

(Di giovedì 6 aprile 2023)’ all’di piazzale degli Eroi a. Non sarebbe rispettato l’ordine di prenotazione, ma si terrebbe conto di un sistema di preferenze. Su questo sta indagando laRepubblica capitolina. Una vera e propria truffa anche ai danni dei pazienti in condizioni più gravi. Quali sono i danni che la presunta truffa sta provocando In barba alle esigenze dell’utenza, e anche alle prenotazioni, questo sistema comporta un danno non da poco: legià lunghissime, per alcuni pazienti diventano senza fine, per non considerare coloro che hanno urgenze effettive che si vedono posticipare gli appuntamenti per indagini cliniche o visite professionali. Ora però la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : ??La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla gestione delle liste d’attesa dell’Ospedale Oftalmico di Roma, prim… - repubblica : Un video diffuso dal Vaticano mostra #PapaFrancesco, sorridente e in piedi, che battezza un neonato durante una vis… - rtl1025 : ??Intervento record all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di #Roma: è stato asportato un #tumore di 2 kg dal fegato d… - Marilenapas : RT @reportrai3: ??La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla gestione delle liste d’attesa dell’Ospedale Oftalmico di Roma, primo nosoco… - trianaccia : RT @reportrai3: ??La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla gestione delle liste d’attesa dell’Ospedale Oftalmico di Roma, primo nosoco… -

... benché anche Licia Ronzulli sia rapidamente partita daalla volta di Milano. Secondo quanto ... aveva detto ieri Paolo Berlusconi lasciando l'. L'aggiornamento di Tajani 'Notte tranquilla,..., 6 apr - Silvio Berlusconi sarebbe in gravi condizioni , secondo i primissimi aggiornamenti mattutini dopo la prima notte passata in terapia intensiva all'San Raffaele di Milano.E' trascorsa senza particolari novità la prima notte inper Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, ricoverato dalla mattinata di ieri in terapia intensiva cardiotoracica all'San Raffaele, è affiancato dalla compagna Marta Fascina. Finora non sono stati diffusi aggiornamenti, ma è atteso per la mattinata il bollettino medico che potrebbe chiarire le cause del ...

Ospedale Oftalmico di Roma, la grande truffa delle liste d'attesa - articolo - Rai.it Rai Storia

L’area in cui dovrebbe sorgere la struttura presenta già diverse problematiche sotto il profilo della mobilità per via delle strutture che insistono e che sono in corso di sviluppo sul territorio - ...La salma trasferita all’ospedale San Donato di Arezzo ... Il giovane si trovava su un treno ad alta velocità partito da Roma e diretto a Milano quando, mentre mangiava insieme ai suoi compagni di ...