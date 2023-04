Roma, niente scontrini, pagamenti elettronici e lavoratori in nero: la truffa da 150mila euro al Circolo Tennis (Di giovedì 6 aprile 2023) niente scontrini, lavoratori in nero e quando i clienti chiedevano loro di pagare con la carta la risposta era che il pos non funzionava. Al centro della vicenda due persone adesso finite a processo per truffa. I truffatori sono due coniugi, 40enne lui 38enne lei, che erano stati assunti per gestire il bar e il ristorante del Circolo Tennis di Belle Arti sito in via Flaminia, a Roma. Acilia, rubano un’auto e puntano un anziano di 86 anni per la truffa dello specchietto truffa al Circolo Tennis e il modus operandi della coppia niente pagamenti elettronici, lavoratori in nero e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023)ine quando i clienti chiedevano loro di pagare con la carta la risposta era che il pos non funzionava. Al centro della vicenda due persone adesso finite a processo per. Itori sono due coniugi, 40enne lui 38enne lei, che erano stati assunti per gestire il bar e il ristorante deldi Belle Arti sito in via Flaminia, a. Acilia, rubano un’auto e puntano un anziano di 86 anni per ladello specchiettoale il modus operandi della coppiaine ...

