Roma, incendio in un appartamento: persone salvate dai pompieri con l’autoscala (FOTO) (Di giovedì 6 aprile 2023) Momenti di paura questa mattina nella Capitale a seguito di un incendio. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento sito al quarto piano. Scattato l’allarme sono subito giunti sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area portando al contempo in salvo con l’autoscala anche alcune persone che avevano chiesto aiuto. Presenti anche, per quanto di loro competenza la Polizia di Stato, il 118 ed il personale di Italgas. Devastante incendio nella Team Coop di Guidonia: capannone distrutto (FOTO) L’incendio nell’appartamento questa mattina L’incendio è avvenuto questa mattina in via delle Acacie 123, in zona Centocelle. Fatto scattare l’allarme, sono giunte sul posto, a partire dalle 8.45, due squadre dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Momenti di paura questa mattina nella Capitale a seguito di un. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di unsito al quarto piano. Scattato l’allarme sono subito giunti sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area portando al contempo in salvo conanche alcuneche avevano chiesto aiuto. Presenti anche, per quanto di loro competenza la Polizia di Stato, il 118 ed il personale di Italgas. Devastantenella Team Coop di Guidonia: capannone distrutto () L’nell’questa mattina L’è avvenuto questa mattina in via delle Acacie 123, in zona Centocelle. Fatto scattare l’allarme, sono giunte sul posto, a partire dalle 8.45, due squadre dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Un enorme incendio boschivo è divampato la scorsa notte alle porte di Milano, nel Parco delle Groane, è stato domat… - trinchelino : RT @vigilidelfuoco: #Roma, salvati dai #vigilidelfuoco un uomo e due bambini in pericolo dopo che un #incendio aveva invaso il 4º ed ultimo… - CorriereCitta : Roma, incendio in un appartamento: persone salvate dai pompieri con l’autoscala (FOTO) - magdulka64 : RT @vigilidelfuoco: #Roma, salvati dai #vigilidelfuoco un uomo e due bambini in pericolo dopo che un #incendio aveva invaso il 4º ed ultimo… - De_Sand88 : RT @vigilidelfuoco: #Roma, salvati dai #vigilidelfuoco un uomo e due bambini in pericolo dopo che un #incendio aveva invaso il 4º ed ultimo… -