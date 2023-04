Roma, in arrivo offerte irrinunciabili dall’Arabia Saudita per Mourinho: lo Special One rifletterà (Di giovedì 6 aprile 2023) Due club del campionato Arabo starebbero preparando offerte da 120 milioni di euro in due anni per José Mourinho Due club del campionato arabo starebbero preparando offerte da 120 milioni di euro in due anni per José Mourinho. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport si tratta dell’Al-Nassr (club dove gioca Cristiano Ronaldo) e dell’Al-Ahli. Per convincere il portoghese i capi sauditi garantirebbero allo Special One due opzioni allettanti: lasciare al termine della prima stagione in Arabia oppure rinnovare fino al 2026. Mou tuttavia si sarebbe già confrontato con il suo staff e per ora sarebbe intenzionato a rimanere alla Roma, almeno fino alla naturale scadenza del suo contratto (30 giugno 2024). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Due club del campionato Arabo starebbero preparandoda 120 milioni di euro in due anni per JoséDue club del campionato arabo starebbero preparandoda 120 milioni di euro in due anni per José. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport si tratta dell’Al-Nassr (club dove gioca Cristiano Ronaldo) e dell’Al-Ahli. Per convincere il portoghese i capi sauditi garantirebbero alloOne due opzioni allettanti: lasciare al termine della prima stagione in Arabia oppure rinnovare fino al 2026. Mou tuttavia si sarebbe già confrontato con il suo staff e per ora sarebbe intenzionato a rimanere alla, almeno fino alla naturale scadenza del suo contratto (30 giugno 2024). L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Il 29 marzo di 500 anni fa l'arrivo di Ignazio di Loyola a Roma - MCampomenosi : Se la difesa del #biofuel l'avesse almeno iniziata il Governo #Draghi, forse l'avremmo già risolta. In Parlamento… - CalcioNews24 : In arrivo offerte irrinunciabili per #Mourinho - crying_joy_ : lunedi' collega mi aveva chiesto fi fargli un cambio turno che non mi è ancora stato 'ridato' quindi appena arrivo… - Iolex81 : RT @EnelGroupIT: Manca un mese alla partenza del @giroditalia 106. Chi vincerà la #MagliaRosa 2023? Nell’attesa, scopri di più sul Grande A… -