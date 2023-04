Roma, gravi carenze igieniche e alimenti privi di tracciabilità: maxi-multa a un ristoratore (Di giovedì 6 aprile 2023) Sono fioccate le sanzioni nel corso di un servizio di controllo dei Carabinieri che hanno rivolto particolare attenzione anche ai locali di ristoro. Ed è proprio a carico di un ristorante situato in via Milazzo che i militari si sono fermati per svolgere accertamenti accurati e hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, oltre ad alimenti privi di tracciabilità. È scatta una multa salata. Ma sono stati anche altre le attività di controllo nel centro di Roma, svolte dagli uomini dell’Arma del Gruppo di Roma che hanno proceduto a 11 denunce a piede libero e sanzionato amministrativamente 11 persone. In giro per il centro con un coltello a serramanico Due cittadini peruviani di 46 e 47 anni sono stati denunciati dai Carabinieri perché trovati in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Sono fioccate le sanzioni nel corso di un servizio di controllo dei Carabinieri che hanno rivolto particolare attenzione anche ai locali di ristoro. Ed è proprio a carico di un ristorante situato in via Milazzo che i militari si sono fermati per svolgere accertamenti accurati e hanno riscontratoigienico-sanitarie, oltre addi. È scatta unasalata. Ma sono stati anche altre le attività di controllo nel centro di, svolte dagli uomini dell’Arma del Gruppo diche hanno proceduto a 11 denunce a piede libero e sanzionato amministrativamente 11 persone. In giro per il centro con un coltello a serramanico Due cittadini peruviani di 46 e 47 anni sono stati denunciati dai Carabinieri perché trovati in ...

