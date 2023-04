Roma | fiamme nel III Municipio | a fuoco un’auto | danneggiata anche quella a fianco FOTO E VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 6 aprile 2023) Momenti di paura nella tarda serata di oggi, 6 aprile, in via Eugenio Chiesa, all’altezza del civico 11, in zona Val Melaina, nel IIIdiregolarmente parcheggiata ha improvvisamente presoe lesi sono estese al veicolo limitrofo. I soccorsi Ad andare inun’Opel Corsa bianca. Sul posto sono intervenuti i vigili delconbotte per spegnere le. I pompieri sono riusciti a impedire che l’incendio distruggesse completamentela vettura parcheggiata a, un’Audi bianca nuovissima. Lesono per riuscite a danneggiare tutta la fiancata sinistra dell’auto. Divorata dal, invece, l’Opel ...