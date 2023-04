Roma-Feyenoord | pericolo ultras Il sindacato | “Daspo a vita per i violenti”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 6 aprile 2023)– “In merito al possibile arrivo nella Capitale diolandesi ed al conseguentedi scontritra tifoserie in occasione della partita, il SILF Lazio chiede che, qualora non si riesca a rendere effettivo il divieto di trasferta, si proceda nel disputare la partita a porte chiuse. E’ quanto si legge in un comunicato firmato dalItaliano Lavoratori Finanzieri. “La città di– si legge ancora – non può trasformarsi, come avvenuto anche nel recente passato, in un campo di battaglia per un evento sportivo e non deve, assolutamente, passare il concetto che gli stadi di calcio siano zone franche per le frange violente del tifo. Per il SILF Lazio, risulta, inoltre, non più accettabile che il personale della ...