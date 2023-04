Roma, «Ci devi dei soldi, sto venendo a casa tua»: 12enne aggredito a scuola dai bulli (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma. Ancora un episodio di bullismo tra i banchi di scuola. Un vero e proprio incubo quello nel quale è finito un ragazzino di 12 anni iscritto presso un istituto comprensivo della zona dell’Eur. aggredito durante la ricreazione, picchiato e derubato della paghetta settimanale e non solo. Le minacce continuavano anche una volta tornato a casa, sui social. Accortosi di quanto stava accedendo il padre ha messo la parola fine a questa terribile vicenda. Lo scorso lunedì l’uomo dopo aver informato l’istituto dei fatti ha presentato un esposto sia ai servizi sociali sia al Tribunale dei Minori. A riportare la notizia il Messaggero. Il prof ex pornostar vince la causa contro la Sapienza e denuncia la rettrice: “Contro di me bullismo universitario” 12enne vittima di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023). Ancora un episodio dismo tra i banchi di. Un vero e proprio incubo quello nel quale è finito un ragazzino di 12 anni iscritto presso un istituto comprensivo della zona dell’Eur.durante la ricreazione, picchiato e derubato della paghetta settimanale e non solo. Le minacce continuavano anche una volta tornato a, sui social. Accortosi di quanto stava accedendo il padre ha messo la parola fine a questa terribile vicenda. Lo scorso lunedì l’uomo dopo aver informato l’istituto dei fatti ha presentato un esposto sia ai servizi sociali sia al Tribunale dei Minori. A riportare la notizia il Messaggero. Il prof ex pornostar vince la causa contro la Sapienza e denuncia la rettrice: “Contro di mesmo universitario”vittima di ...

