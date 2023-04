Rocco Schiavone, perché Isabella Ragonese lascia la serie? (Di giovedì 6 aprile 2023) Isabella Ragonese lascia Rocco Schiavone, ma chi è la nuova moglie? Scopri tutti i dettagli e le curiosità dei nuovi episodi della fiction. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 6 aprile 2023), ma chi è la nuova moglie? Scopri tutti i dettagli e le curiosità dei nuovi episodi della fiction. Tvserial.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Tagliente, ruvido e spiazzante: torna @marcogiallini nei panni di #RoccoSchiavone, da stasera alle 21.20 su @RaiDue… - GiusCandela : Zero promozione per Rocco Schiavone. Il personaggio di Giallini si fa le canne, la cosa 'non piace alla destra'. De… - CapitanHarlok6 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel 5 aprile 2023 prima serata per numero di spettatori. Ammiraglie fiacche, riparte bene Rocco Schiavone,… - fmandolfino1 : @GeppiC @RaiTre @UPAS_Rai Geppi, ti ho tradito per Rocco Schiavone. Ma prometto di farmi perdonare con Raiplay. - VigilanzaT : #AscoltiTv #Auditel 5 aprile 2023 prima serata per numero di spettatori. Ammiraglie fiacche, riparte bene Rocco Sch… -