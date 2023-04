Rocco Schiavone 5 replica prima puntata, quando su Rai Premium e in streaming (Di giovedì 6 aprile 2023) Rocco Schiavone 5 riassunto prima puntata Schiavone torna ad Aosta dopo l’incidente. Affronta un nuovo caso di un cadavere rinvenuto sul Monte Bianco, al confine tra l’Italia e la Francia I due operai del cantiere che hanno ritrovato il cadavere lo hanno spostato sul territorio italiano, in modo da poter farlo diventare di competenza della legge di casa nostra. Schiavone scopre la verità e lascia la responsabilità alle autorità transalpine. Poi si gode una bella vittoria “truccata” nella tradizionale partita di calcio tra Polizia e Magistrati. Per festeggiare accorrono anche i suoi amici romani, ma Rocco è triste e ripensa sempre a sua moglie. Ecco come rivedere la replica della prima puntata di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 6 aprile 2023)5 riassuntotorna ad Aosta dopo l’incidente. Affronta un nuovo caso di un cadavere rinvenuto sul Monte Bianco, al confine tra l’Italia e la Francia I due operai del cantiere che hanno ritrovato il cadavere lo hanno spostato sul territorio italiano, in modo da poter farlo diventare di competenza della legge di casa nostra.scopre la verità e lascia la responsabilità alle autorità transalpine. Poi si gode una bella vittoria “truccata” nella tradizionale partita di calcio tra Polizia e Magistrati. Per festeggiare accorrono anche i suoi amici romani, maè triste e ripensa sempre a sua moglie. Ecco come rivedere ladelladi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Tagliente, ruvido e spiazzante: torna @marcogiallini nei panni di #RoccoSchiavone, da stasera alle 21.20 su @RaiDue… - GiusCandela : Zero promozione per Rocco Schiavone. Il personaggio di Giallini si fa le canne, la cosa 'non piace alla destra'. De… - AlsoliCinzia : RT @globalistIT: - AlsoliCinzia : RT @Raiofficialnews: Tagliente, ruvido e spiazzante: torna @marcogiallini nei panni di #RoccoSchiavone, da stasera alle 21.20 su @RaiDue ??… - _E_ll_a : Rocco Schiavone in tv e io dormivo -