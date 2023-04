“Rocco Schiavone 5” batte Federica Panicucci. Giallini magistrale

(Di giovedì 6 aprile 2023)è tornato in tv e la quinta stagione è già un successo. Marconel vicequestore più trasandato e discutibile d’Italia è semplicementee il suo pubblico lo premia con un trionfo clamorosondo all’esordiocon Back to School. Offerta Vecchie conoscenze Puoi acquistare online il romanzo su15,00 EUR ?5% 14,25 EUR ...

è tornato in tv e la quinta stagione è già un successo. Marco Giallini nel vicequestore più trasandato e discutibile d'Italia è semplicemente magistrale e il suo pubblico lo premia con ...Il programma più visto in TV mercoledì 5 aprile non è stato né5, né Back to School: ecco i dati degli ascolti. Mercoledì 5 aprile c'era tanta attesa per il debutto su Rai 2 di5 , la serie TV molto amata tratta dai romanzi di ...Al terzo posto, ottimo esordio di '5' su Rai2, con 2.170.000 spettatori e l'11.8% di share, in un testa a testa con 'Chi l'ha Visto' su Rai3 che ha ottenuto 1.979.000 spettatori con ...

Il primo episodio di Rocco Schiavone 5, Il viaggio continua, è andato in onda mercoledì 5 aprile su Rai 2 in prima serata e ha attratto 2.170.000 spettatori pari all’11.8% di share. Dunque la squadra ...Isabella Ragonese lascia Rocco Schiavone, ma chi è la nuova moglie Scopri tutti i dettagli e le curiosità dei nuovi episodi della fiction.