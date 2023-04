Robert Kennedy Jr si candida alle presidenziali del 2024 (Di giovedì 6 aprile 2023) Robert Kennedy Jr ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali americane del 2024. Si candiderà come democratico e sfiderà alle primarie il presidente Biden. RFK Jr, nipote del 35° presidente John F. Kennedy, è conosciuto per le sue teorie complottiste, sooprattutto contro i vaccini. Robert Kennedy Jr si candida a USA 2024 Robert F. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 aprile 2023)Jr ha annunciato la suaturaelezioniamericane del. Si candiderà come democratico e sfideràprimarie il presidente Biden. RFK Jr, nipote del 35° presidente John F., è conosciuto per le sue teorie complottiste, sooprattutto contro i vaccini.Jr sia USAF.

