Rischio salmonella | Soppressa Nostrana ritirata dai supermercati

Rischio salmonella, soppressa nostrana richiamata dal mercato: l ... Fanpage.it

Nuovamente allarme salmonella all’interno di lotti alimentari. L’annuncio è stato fatto dal Ministero della Salute, che ha parlato di lotti contaminati per il prodotto della soppressa nostrana. Al mom ...Richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di soppressa nostrana, venduta con vari marchi e denominazioni ma prodotta dallo stesso ...