Rinnovo Ibrahimovic | avanti col Milan? Qual è la decisione del club

(Di giovedì 6 aprile 2023), lo svedese andràcol? Ile il giocatore hanno già preso una: i dettagli Zlatane ilhanno preso unadi comune accordo sul futuro dello svedese, che ancora non ha intenzione di fermarsi qui. Le parti, verso fine stagione, si incontreranno nuovamente per fare il punto della situazione e discutere del prolungamento ancora per un’altra stagione: filtrano sensazioni positive. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Zlatan Ibrahimovic e il Milan hanno preso una decisione di comune accordo per quanto riguarda il futuro dello svedese. Il centravanti classe '81, come riferito da gazzetta.it, sta recuperando ...