Rijkaard | Van Basten | Kakà | Sheva | 10 top player dell' era Berlusconi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... yimifernandez : @futbolretroes Rossi. Tassotti, Baresi, Costacurta, Maldini. Rijkaard, Ancelotti, Colobatti, Donadoni. Gullit y Van… - GiustoQueo : @tcarapezza Metterei Ancelotti, Pirlo e Rijkaard a cc. In attacco Ronaldinho, Van Basten e Maradona. Ma sono gusti… - AnCerso : @Iosonocalabrese Il centrocampo dei sogni è Pirlo Viera Rijkaard. Maradona Pelé van Basten davanti. Difesa va bene -

Silvio Berlusconi è stato alla guida del Milan dal 1986 al 2017. Nel corso della sua presidenza sono arrivati dei campionissimi in ...Nessuno come Silvio Berlusconi conosce il fascino di Napoli - Milan . Le sfide epiche di fine anni 80' con Maradona e Careca da una parte e i tre olandesi Gullit,Basten edall'altra resteranno per sempre tra le pagine più belle del calcio italiano. In occasione della sfida di stasera (che precede il doppio confronto in Champions), in una lunga ...Per quanto riguarda il Milan , la TOP 11 stilata da ChatGPT è un 4 - 3 - 1 - 2 formato da: Donnarumma; Tassotti, Baresi, Nesta, Maldini;, Pirlo, Seedorf; Savicevic;Basten, Inzaghi Si ...

Blog: Il trio olandese e il Milan degli immortali vivoperlei.calciomercato.com

Yaya Touré heeft woensdag in een uitgebreid interview met Marca vooruitgeblikt op de Clásico tussen zijn oude club Barcelona en Real Madrid. De 39-jarige Ivoriaan blikt ook terug op zijn imposante car ...Yaya Touré haalt veel inspiratie uit de voetballessen van zijn oude leermeester Frank Rijkaard. De Ivoriaanse oud-prof heeft er veel aan voor zijn ...