Riforma pensioni, studenti bloccano l'ingresso dell'Universita' Sorbonne a Parigi (Di giovedì 6 aprile 2023) Gli studenti bloccano con bidoni della spazzatura l'ingresso alla Sorbonne, l'Universita' della Sorbona nel 5 arrondissement di Parigi, mentre la Francia entra nell'undicesimo giorno di protesta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Glicon bidonia spazzatura l'alla, l'a Sorbona nel 5 arrondissement di, mentre la Francia entra nell'undicesimo giorno di protesta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Internazionale : I giovani si sono uniti alle proteste contro la riforma delle pensioni. Perché la considerano una minaccia per il l… - Agenzia_Ansa : Forti timori per l'ordine pubblico oggi a Parigi per la 10/a giornata di mobilitazione sindacale contro la riforma… - Lantidiplomatic : ?????? Solidarietà internazionale: i lavoratori belgi della Total bloccheranno il deposito petrolifero di Anversa a… - Giul_Granato : Comincia con blocchi in tutta la Francia la giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni di Macron.… - MarcoMerli11 : RT @LBasemi: La Francia continua a bruciare contro la riforma delle pensioni,le proteste pacifiche o violente continuano in tutto il paese… -