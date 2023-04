Rifiuti. M5S: Tmb Rocca Cencia chiuso per malfunzionamenti (Di giovedì 6 aprile 2023) – “L’illusionista Gualtieri si è venduto la chiusura di Rocca Cencia come qualcosa di programmato, ma sembra che non sia proprio così. Sta uscendo fuori che l’impianto doveva essere chiuso per legge, perché a causa di un malfunzionamento ai biofiltri per la qualità dell’aria, le emissioni di odori da Roccia Cencia avevano superato i limiti. La causa del manfunzionamento? Scarsa manutenzione, ovviamente. “Altro che grande successo, sbocchi alternativi e chiusura del ciclo dei Rifiuti. Dal puro nulla cosmico degli inizi, questo sindaco-prestigiatore è passato alle frottole per coprire il nulla cosmico: vende sogni facendoli passare per solide realtà. E intanto, quanti milioni di euro dovranno sborsare i romani per i suoi giochetti?”. Così in una nota il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 aprile 2023) – “L’illusionista Gualtieri si è venduto la chiusura dicome qualcosa di programmato, ma sembra che non sia proprio così. Sta uscendo fuori che l’impianto doveva essereper legge, perché a causa di un malfunzionamento ai biofiltri per la qualità dell’aria, le emissioni di odori da Rocciaavevano superato i limiti. La causa del manfunzionamento? Scarsa manutenzione, ovviamente. “Altro che grande successo, sbocchi alternativi e chiusura del ciclo dei. Dal puro nulla cosmico degli inizi, questo sindaco-prestigiatore è passato alle frottole per coprire il nulla cosmico: vende sogni facendoli passare per solide realtà. E intanto, quanti milioni di euro dovranno sborsare i romani per i suoi giochetti?”. Così in una nota il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente ...

