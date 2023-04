Ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso | scattano le denunce

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia. In tale contesto, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 30enne e un 50enne, rispettivamente di origine bulgara e romena, per i reati di “” e “di chiavi alterate o di grimaldelli”. Nel corso di un servizio di perlustrazione, nella mattina di ieri, la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino ha proceduto al controllo dei due uomini, fermati ad Atripalda a bordo di un furgone. Gli stessi, residenti in provincia di Caserta, non sono stati in grado di ...

Inoltre sono stati anche denunciati per in quanto sono stati trovati in di cellulari risultati rubati.

detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. La donna, a seguito di una perquisizione presso la sua abitazione all'Alessandrino, è stata trovata in possesso di undici proiettili 9x21 occultati in ...