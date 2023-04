Riad e Teheran: si ristabiliscono i rapporti tra le due potenze musulmane (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo l’accordo raggiunto lo scorso marzo grazie alla mediazione della Cina, le due principali potenze musulmane sciite e sunnite in Medio Oriente si incontreranno oggi a Pechino nel tentativo di ristabilire le relazioni diplomatiche tra i rispettivi Paesi interrotte nel 2016. Riad e Teheran: cosa è successo Le relazioni tra i due Paesi si sono interrotte nel 2016, quando l’importante sceicco sciita Nimr Baqir al Nimr venne giustiziato in Arabia saudita e, per rappresaglia, l’ambasciata saudita a Teheran fu presa d’assalto. Ma da oltre venti anni, complice anche l’avversione tra sunniti e sciiti che spacca il mondo islamico, i due Paesi si sono scontrati a distanza soprattutto negli scenari di crisi e guerre in Libano, Siria e Yemen. Un altro motivo di scontro è poi il programma nucleare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo l’accordo raggiunto lo scorso marzo grazie alla mediazione della Cina, le due principalisciite e sunnite in Medio Oriente si incontreranno oggi a Pechino nel tentativo di ristabilire le relazioni diplomatiche tra i rispettivi Paesi interrotte nel 2016.: cosa è successo Le relazioni tra i due Paesi si sono interrotte nel 2016, quando l’importante sceicco sciita Nimr Baqir al Nimr venne giustiziato in Arabia saudita e, per rappresaglia, l’ambasciata saudita afu presa d’assalto. Ma da oltre venti anni, complice anche l’avversione tra sunniti e sciiti che spacca il mondo islamico, i due Paesi si sono scontrati a distanza soprattutto negli scenari di crisi e guerre in Libano, Siria e Yemen. Un altro motivo di scontro è poi il programma nucleare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidedispaldro : @negrialbe Grazie per l'articolo come sempre'Certo il futuro non è roseo. Gli accordi tra Teheran e Riad sono tra d… - RotoliAntonio : @sole24ore Se l’intesa Riad e Teheran tiene si correrà in Venezuela con la cenere in testa… - fondazionemedor : Lo #Yemen è un dossier che potrebbe risentire della stabilizzazione dei rapporti tra #Iran e #ArabiaSaudita, ma non… - de_f_t : Con @SinemCngz della @QatarUniversity abbiamo parlato di Arabia Saudita e SCO. Questi sistemi multilaterali a trazi… - massimopiazza3 : RT @RivistaLaFionda: Alberto Bradanini punta lo sguardo, in questa sua coinvolgente analisi, sull’evento geopolitico di maggior rilievo del… -