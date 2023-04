Retegui | dopo l’Inter un’altra big di Serie A sull’attaccante

(Di giovedì 6 aprile 2023) Nell’ultimo periodo si sta parlando sempre di più del talento oriundo di Mateo. Sulle tracce dell’attaccante ci sarebbemabig diA è pronta a formulare l’offerta giusta. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ultimamente, per quanto riguarda il calciomercato nostrano, tutti i fari dello spettacolo sono rivolti a Mateo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TMit_news : Non si ferma il momento d'oro di Mateo #Retegui. Il neo-azzurro è diventato il giocatore più prezioso ???? della… - ChiamarsiBomber : Le lacrime di #Retegui dopo il gol decisivo con il #Tigre - TMit_news : Dopo le prime apparizioni con l'Italia ??????, l'interesse dei club europei nei confronti di Mateo #Retegui è cresciut… - SciabolataFFP : nuovamente con 7 gol (0 rigori) dopo 9 giornate, davanti a Matías Rojas (5 gol di cui 1 su rigore) e Nicolás Fernán… - SciabolataFFP : Ha ancora una volta avuto ragione Mancio: se vede uno bravo, lo butta dentro senza tanti problemi. In ogni modo, Ma… -

...della Lazio potrebbe subire un'importante beffa per quanto riguarda Mateo, potenziale vice Immobile per la prossima stagione. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti,averne ...ventuno minuti del secondo tempo,lascia spazio a Scamacca e pure lui in cerca di gloria, mentre Tonali fa spazio a Verratti. Bella la giocata di Scamacca, che appena entrato, con una ...Un'altra via è quella di Mateo, ma la concorrenza è molto fitta. Nonostante la prerogativa ... Balogun del Rennais e la pista Roland Sallai del Friburgo, che spera di tornare in Italia...

Retegui in lacrime in diretta dopo il gol al Lanus al 99': cosa è successo Tuttosport

Dopo la fine della partita tra Sassuolo e Torino, Pinamonti è tornato a parlare di quanto affermato sulla chiamata di Retegui che ha dato il via a diverse discussioni: “Non voglio parlare di Mancini – ...Mateo Retegui potrebbe approdare nella serie A italiana nella prossima stagione, dopo essere diventato al centro delle attenzioni nel prossimo mercato, grazie alla chiamata di Mancini nell'Italia.