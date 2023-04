“Resto al Sud”, sarà il tema di “Check Imprese”: in onda stasera su TeleClubItalia (Di giovedì 6 aprile 2023) Questa sera alle 22,30 torna l’appuntamento con “Check Imprese” il quindicinale televisivo a cura di CLAAI Imprese che tratta i temi relativi a Imprese e commercio. Questa sera ospiti in studio di Francesco Mennillo: Tecla Magliacano, presidente CLAAI Giugliano, Giovanni Pirozzi, consigliere comunale di Giugliano, il direttore di Creditart Confidi, Antonio Cioffi e il consulente e punto CLAAI Casoria, Filippo Brighina. Si parlerà della situazione della L'articolo TeleClubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 aprile 2023) Questa sera alle 22,30 torna l’appuntamento con “” il quindicinale televisivo a cura di CLAAIche tratta i temi relativi ae commercio. Questa sera ospiti in studio di Francesco Mennillo: Tecla Magliacano, presidente CLAAI Giugliano, Giovanni Pirozzi, consigliere comunale di Giugliano, il direttore di Creditart Confidi, Antonio Cioffi e il consulente e punto CLAAI Casoria, Filippo Brighina. Si parlerà della situazione della L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Peonia249 : RT @Bombadasei: @borghi_claudio OTTIMO. OTTIMO. OTTIMO. Per tutto il resto di progetti che dustruggeranno il paesaggio della Sardegna e che… - Bombadasei : @borghi_claudio OTTIMO. OTTIMO. OTTIMO. Per tutto il resto di progetti che dustruggeranno il paesaggio della Sardeg… - Tp24it : Resto al Sud, un’opportunità da cogliere - babiofox : @RussianMike31 @Corriere Ponte inutile perché lo fanno al sud e non a Milano giusto? Madonna, pure nel provincialis… - andreamusso97 : RT @Jopep83: @pietromichi Ero in ovest a ridosso della Sud e non si è sentito nulla, rimango convinto che anche Lukaku non abbia sentito qu… -