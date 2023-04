Resta con la gamba schiacciata sotto le ruote del tir: paura per un 51enne di Velletri (Di giovedì 6 aprile 2023) È finito con una gamba sotto un autoarticolato. Un incidente che ha richiesto un intervento veloce da parte dei vigili del fuoco del del distaccamento di Castelforte allertato dalla centrale operativa di Latina, alla quale è arrivata la richiesta di aiuto alle 9.30 di questa mattina, giovedì 6 aprile. Un 51enne di Velletri è finito con una gamba sotto un autoarticolato I soccorritori sono arrivati tempestivamente in via Ausente, nel territorio di santi Cosma e Damiano, dove si era verificato l‘incidente che ha visto come sfortunato protagonista un 51enne originario di Velletri. L’uomo per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine era finito con una gamba sotto le ruote di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) È finito con unaun autoarticolato. Un incidente che ha richiesto un intervento veloce da parte dei vigili del fuoco del del distaccamento di Castelforte allertato dalla centrale operativa di Latina, alla quale è arrivata la richiesta di aiuto alle 9.30 di questa mattina, giovedì 6 aprile. Undiè finito con unaun autoarticolato I soccorritori sono arrivati tempestivamente in via Ausente, nel territorio di santi Cosma e Damiano, dove si era verificato l‘incidente che ha visto come sfortunato protagonista unoriginario di. L’uomo per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine era finito con unaledi ...

