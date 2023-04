Renzi, Il Riformista e la teoria dell’alibi. Centomila ruoli, nessuna responsabilità (Di giovedì 6 aprile 2023) L’ex presidente del Consiglio accetta la direzione del giornale di Romeo: «Ma non lascio, raddoppio». Per capirlo serve disgiungere l’eco del politico che fu tra Blair e Obama e l’uomo, anzi gatto, a nove vite Leggi su lastampa (Di giovedì 6 aprile 2023) L’ex presidente del Consiglio accetta la direzione del giornale di Romeo: «Ma non lascio, raddoppio». Per capirlo serve disgiungere l’eco del politico che fu tra Blair e Obama e l’uomo, anzi gatto, a nove vite

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista @matteorenzi #riformista23 - you_trend : Il Riformista, che sarà diretto da Matteo Renzi, è uno dei giornali più influenti in Parlamento, nonostante non sia… - ilriformista : Renzi nuovo direttore del Riformista: 'Sfida affascinante'. Alle 12 la conferenza di presentazione @matteorenzi… - ferruccio_zara : RT @StaseraItalia: Renzi raddoppia e diventa direttore del Riformista A #StaseraItalia interviene @AugustoMinzolin: 'Mai come ora la forma… - marcodemo3 : RT @pietrogiliberti: A parte la direzione affidata a #Renzi, quello che fa veramente schifo è l'operazione che l'editore #Romeo sta facendo… -