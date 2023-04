Renzi e la maratona di Milano: “Sorrisini e battutine, ma è stato grande traguardo” (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “Arrivare in fondo alla maratona di Milano per me è stato un grande traguardo. Ho chiuso in 3 ore e 58 minuti i 42 chilometri della gara. La sfida con se stessi è una delle esperienze umane più importanti che un uomo e una donna possano affrontare, non solo a quasi cinquant’anni”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. “È bello mettersi in gioco, è bellissimo: e questa dimensione di umanità mi fa passare sopra le critiche, i Sorrisini, le battutine ironiche. Auguro a tutti noi, cari amici delle Enews, di continuare a sfidare noi stessi ogni giorno -prosegue il leader di Iv-. E ovviamente non deve essere necessariamente una corsa o la maratona: può essere la lettura di un libro che abbiamo rimandato, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “Arrivare in fondo alladiper me èun. Ho chiuso in 3 ore e 58 minuti i 42 chilometri della gara. La sfida con se stessi è una delle esperienze umane più importanti che un uomo e una donna possano affrontare, non solo a quasi cinquant’anni”. Lo scrive Matteonella sua ultima enews. “È bello mettersi in gioco, è bellissimo: e questa dimensione di umanità mi fa passare sopra le critiche, i, leironiche. Auguro a tutti noi, cari amici delle Enews, di continuare a sfidare noi stessi ogni giorno -prosegue il leader di Iv-. E ovviamente non deve essere necessariamente una corsa o la: può essere la lettura di un libro che abbiamo rimandato, ...

